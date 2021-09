BL : Wolfsburg solide leader, Dortmund domine le Bayer Leverkusen dans un match complétement fou, Mayence confirme

En ouverture de la quatrième journée de Bundesliga, cinq rencontres étaient au programme ce samedi à 15h30. À la BayArena, un choc opposait le Bayer Leverkusen au Borussia Dortmund. Une rencontre animée au cours de laquelle les coéquipiers de Moussa Diaby, titulaire au coup d'envoi, prenaient rapidement les devants par l'intermédiaire de Florian Wirtz (1-0, 9e). Insatiable depuis la reprise, l'inévitable Erling Haaland remettait, d'une tête décroisée, les deux équipes dos à dos (1-1, 37e). Son quatrième but cette saison. Alors que les hommes de Marco Rose pensaient reprendre l'avantage, le but de Jude Bellingham était finalement refusé, après consultation de la VAR et Patrik Schick surprenait Gregor Kobel juste avant la pause (2-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, sur un service d'Haaland (sa quatrième passe décisive de la saison...), Julian Brandt réalisait un magnifique enchaînement pour égaliser (2-2, 49e). Pas de quoi refroidir les ardeurs du Bayer qui repassait devant grâce au troisième but de Moussa Diaby cette saison (3-2, 55e). Un match qui allait un peu plus s'enflammer quand Raphaël Guerreiro égalisait d'un superbe coup-franc (3-3, 71e) avant que l'inarrêtable Erling Haaland, sur penalty (4-3, 77e), ne donne la victoire aux siens. Nouveau dauphin provisoire de Wolfsburg, Dortmund fait le plein de confiance avant un déplacement périlleux à Besiktas, mercredi prochain, pour ses débuts en Ligue des Champions.

Dans les autres rencontres, Wolfsburg poursuivait son sans-faute face au promu de Greuther Fürth (2-0) grâce à des réalisations du prometteur Lukas Nmecha (10e) et de Wout Weghorst, sur penalty en toute fin de match (90+1e). Une quatrième victoire en autant de matches pour les hommes de Mark Van Bommel qui restent donc leader de cette Bundesliga. De quoi préparer au mieux leur déplacement à Lille, mardi prochain, dans le cadre de la première journée des phases de poule de la Ligue des Champions. À Fribourg, Cologne ouvrait le score par l'intermédiaire de l'ancien Bastiais Anthony Modeste (1-0, 33e). Réduits à 10 à l'approche du dernier quart d'heure, les coéquipiers du malheureux Rafael Czichos, auteur d'un but contre son camp (1-1, 89e) concédaient finalement le match nul (1-1). Sur sa pelouse, l'Union Berlin ne parvenait pas à se défaire d'Augsbourg (0-0) dans un match relativement équilibré. Provisoirement 8ème de BL, les coéquipiers de Rani Khedira restent malgré tout invaincus. De son côté, Augsbourg est toujours à la recherche da sa première victoire. Enfin, Mayence, auteur d'une prestation sérieuse et pleine de réalisme, prenait le meilleur sur Hoffenheim (2-0) grâce à des réalisations de Jonathan Burkardt (29e) et Marcus Ingvartsen (77e). Un succès permettant aux hommes de Bo Svensson de monter provisoirement sur le podium en attendant le choc entre le Bayern Munich et Leipzig à 18h30.

