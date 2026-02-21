Paris FC : Antoine Kombouaré ciblé pour succéder à Stéphane Gilli

Accroché sur la pelouse de Toulouse FC (1-1) ce samedi lors de la 23e journée de Ligue 1, le Paris FC continue de naviguer dans une période délicate. Ce nouveau résultat mitigé entretient les interrogations autour de la situation du club de la capitale, actuel 15e du championnat, alors que les dirigeants réfléchissent déjà à la suite du projet sportif.

Selon nos informations, le nom d’Antoine Kombouaré circule en interne pour succéder à Stéphane Gilli sur le banc parisien. L’ancien entraîneur du FC Nantes est ainsi une piste étudiée par les décideurs du PFC, qui pourraient envisager un changement afin de relancer la dynamique sportive. Le Paris FC reste sur six rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues.