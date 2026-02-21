Menu Rechercher
Commenter 16
Info FM Ligue 1

Paris FC : Antoine Kombouaré ciblé pour succéder à Stéphane Gilli

Par Kevin Massampu - Sebastien Denis
1 min.
Antoine Kombouaré @Maxppp

Accroché sur la pelouse de Toulouse FC (1-1) ce samedi lors de la 23e journée de Ligue 1, le Paris FC continue de naviguer dans une période délicate. Ce nouveau résultat mitigé entretient les interrogations autour de la situation du club de la capitale, actuel 15e du championnat, alors que les dirigeants réfléchissent déjà à la suite du projet sportif.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le nom d’Antoine Kombouaré circule en interne pour succéder à Stéphane Gilli sur le banc parisien. L’ancien entraîneur du FC Nantes est ainsi une piste étudiée par les décideurs du PFC, qui pourraient envisager un changement afin de relancer la dynamique sportive. Le Paris FC reste sur six rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Antoine Kombouare
Stéphane Gilli

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Antoine Kombouare Antoine Kombouare
Stéphane Gilli Stéphane Gilli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier