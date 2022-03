PSG : Mauricio Pochettino assume ses responsabilités après l'élimination en C1

La suite après cette publicité

Le match d'après. Ce dimanche en début d'après-midi, le PSG retrouvait les pelouses après son humiliante élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, mercredi dernier. Les Parisiens étaient opposés à Bordeaux et ils n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'offrir un succès face aux Girondins (3-0), dans une ambiance plus que délétère. Présent en conférence de presse d'après-match, le technicien argentin du PSG, Mauricio Pochettino, n'a pas pu échapper à des questions sur la rencontre de mercredi.

L'ancien manager de Tottenham assume la responsabilité de la défaite et comprend le mécontentement des supporters : « on l'a tous senti, on est tous touchés. On comprend et on vit cette déception et cette frustration. C'est quelque chose que l'on vit tous ensemble, comme une équipe parce que cette frustration et cette déception, c'est quelque chose que l'on ressent tous dans le club. Maintenant, s'il y a une responsabilité qu'il faut assumer, nous sommes les responsables. On partage et on comprend cette déception, on l'a tous vécu de la même façon. »