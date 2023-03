OM-Annecy : la grosse déception de Chancel Mbemba après l’élimination

C’est ce qu’on appelle une défaite qui fait mal. Après la lourde défaite lors du Classique face au PSG en Ligue 1, l’OM espérait enflammer sa fin de saison avec une possible victoire finale en Coupe de France. Mais à la surprise générale, les Olympiens ont été éliminés par Annecy (Ligue 2) aux tirs au but (2-2, 7-6 aux t.a.b. Une défaite qui fait mal à Chancel Mbemba comme il l’a confié au micro de beIN Sports.

«On savait que ce serait dur. On a poussé jusqu’à la fin pour revenir et on a arraché les tirs au but. On est déçu. Quand tu regardes, sans blague, on a poussé, on a joué comme on le fait, comme le coach demande. On a perdu et on est éliminé, ça fait mal. On va rentrer pour regarder nos erreurs, c’est notre faute, on assume. Il reste le championnat.»

