JT Foot Mercato : le Borussia Dortmund multiplie les pistes pour son attaque

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund s'active pour le remplaçant de Sébastien Haller

Sebastian Kehl, ancien joueur désormais dirigeant au club, a donné des nouvelles plutôt positives de l'international ivoirien mais il est impossible de savoir quand il reviendra sur les terrains. C'est pourquoi le BVB cherche toujours un attaquant pour la saison à venir. Et d'après nos informations, le club de la Ruhr a contacté Anthony Modeste ! Actuellement sous contrat pour encore une saison avec Cologne, l'ancien Bordelais ne serait pas contre l'idée de rejoindre le Borussia. Mais il n'est pas le seul nom qui a été évoqué comme piste offensive. En effet, Mauro Icardi ferait partie des joueurs suivis par le BVB ! Toujours en Ligue 1, Dortmund pense aussi à Arkadiusz Milik ! Et ce ne sont pas les noms qui manquent : Edinson Cavani, Endin Džeko, Krzysztof Piątek et Jhon Córdoba sont également dans cette liste du club allemand.

Le dossier Lazović s'éloigne de plus en plus de Marseille

Cela fait des jours que toute la presse parle d'une vente de Darko Lazović à l'OM, mais Francesco Marroccu, l'actuel directeur sportif de l'Hellas Vérone, a calmé tout le monde avec ses récentes déclarations : « Il faudrait comprendre qui l'a organisé et avec qui il s'était mis d'accord. La vérité, dans ma culture comme dans l'histoire, est toujours unique et ne peut se raconter d'une autre manière. Le Hellas n'a jamais mis Lazović sur le marché. Si l'opération a décollé, c'est quelqu'un qui a donné son aval en amont. Peut-être qu'un jour Darko racontera la vérité.» Ça semble compliqué désormais de faire venir le Serbe chez les Phocéens...

Les officiels du jour

C'est officiel, Luis Suarez a trouvé un nouveau club ! Il retourne en Uruguay, lui qui était libre de tout contrat après l'Atlético. Il s'est engagé avec le Nacional Montevideo, son club formateur !

Naples a enregistré l'arrivée du défenseur central sud-coréen Kim Min-jae, en provenance de Fenebahçe, en échange d'un chèque d'environ 20 M€. Pour rappel, il était l'une des cibles prioritaires du Stade Rennais qui galère encore et toujours pour se renforcer en défense.

👕 Minjae ha scelto il suo numero di maglia: 3️⃣



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Ko4m4GkQ5Z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2022

Pour finir, Gianluca Scamacca est parti à West Ham contre un transfert de 36 M€ + 6 millions de bonus. Il est lié aux Hammers jusqu'en 2027.