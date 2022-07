OM : le Hellas Vérone jette un énorme coup de froid dans le dossier Darko Lazovic

La suite après cette publicité

Les premiers pas en matchs amicaux sont un peu compliqués pour Igor Tudor. Le nouvel entraîneur de l'OM souffre également d'un effectif pas encore au complet puisque des recrues sont toujours attendues. On pense notamment à Darko Lazovic, piston gauche. Le Serbe de 31 ans est la priorité de Tudor, qui l'a bien connu au Hellas Vérone la saison dernière. Un accord se fait toujours attendre en revanche, alors que les premiers chiffres sur ce transfert sont déjà sortis. Seulement, ce dossier est relativement complexe.

La direction phocéenne veut envoyer Kevin Strootman faire le chemin inverse. Problème, le milieu de terrain néerlandais n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le club italien et reste pour le moment à Marseille, où il n'a plus d'avenir. Cela fait une semaine que les négociations n'avancent pas et on peut commencer à s'inquiéter pour la suite, surtout après les propos du nouveau directeur sportif du Hellas pour le quotidien local L'Arena. D'après Francesco Marroccu, il n'a jamais été question d'une vente de Lazovic.

«Le Hellas n'a jamais mis Lazovic sur le marché»

«Lazovic reste toujours intransférable. J'aimerais entendre la version de l'autre partie, parce que les supporters tombent amoureux des joueurs et c'est normal, moi je suis le directeur sportif qui est arrivé après et qui doit construire sa crédibilité. C'est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre. Mais c'est une histoire réécrite car Marroccu n'a jamais mis Lazovic sur le mercato ou ne l'a jamais fait descendre de l'avion puisqu'il ne l'a jamais organisé», explique-t-il en parlant de lui à la troisième personne.

Bluff, morceau de vérité ou réelle position du directeur sportif, ces propos jettent le trouble. «Il faudrait comprendre qui l'a organisé et avec qui il s'était mis d'accord. La vérité, dans ma culture comme dans l'histoire, est toujours une et ne peut se raconter d'une autre manière. Le Hellas n'a jamais mis Lazovic sur le marché. Si l'opération a décollé, c'est quelqu'un qui a donné son aval en amont. Peut-être qu'un jour Darko racontera la vérité.» Si on en croit Marroccu, Lazovic, sous contrat jusqu'en 2024, ne rejoindra pas l'OM...