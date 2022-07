OM : les détails financiers de l'arrivée de Darko Lazovic

La suite après cette publicité

Alors que l'accord entre le Hellas Verone et l'Olympique de Marseille quant au transfert de Darko Lazovic est en passe d'être bouclé, on en sait un petit peu plus sur les détails de l'opération.

Di Marzio nous apprend donc que le montant du transfert serait établi entre 4 et 5 millions d'euros, mais que Kevin Strootman ferait également partie du deal. Le Néerlandais quitterait donc la cité phocéenne, lui dont le club olympien cherche à se débarrasser depuis plusieurs mois.