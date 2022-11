LdC : Renato Sanches réagit à la 2e place du PSG

La suite après cette publicité

L’incroyable soirée vécue par le Paris Saint-Germain est encore dans toutes les têtes. Pour rappel, le club de la capitale est allé s’imposer sur le terrain de la Juventus (2-1), mais a perdu la première place du groupe H à cause de l’énorme succès de Benfica face au Maccabi Haïfa (6-1). Résultat, un tirage XXL attend Paris. Interrogé, Renato Sanches ne s’alarme pas.

« Benfica fait une grande saison, ils n’ont perdu aucun match. C’est le reflet de leur début de saison. Ils sont bien, mais nous aussi. Nous sommes concentrés sur notre travail. Tôt ou tard, on allait devoir affronter ce genre d’équipe. C’est très difficile, c’était mieux d’être premier, mais c’est la Ligue des Champions », a-t-il déclaré à TNT Sports Brasil.

