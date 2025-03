Les débuts de Keylor Navas aux Newell’s Old Boys tournent au cauchemar

Sur le papier, l’idée avait tout pour séduire. Après une brillante carrière en Europe avec notamment trois victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018) et une dernière finale disputée avec le PSG (2020), Keylor Navas s’est offert un dernier défi de l’autre côté de l’Atlantique. Il n’est pas retourné au Deportivo Saprissa, le grand club du Costa Rica et de ses débuts, mais aux Newell’s Old Boys. L’équipe de Rosario, 3e ville d’Argentine, n’est pas la plus connue mais elle a fait sa réputation pour être le tout premier club d’un certain Leo Messi, avant que celui-ci ne file au FC Barcelone à 12 ans.

4 défaites de suite, dont le derby contre Rosario Central

C’est d’ailleurs la Pulga qui a incité son ancien coéquipier au PSG de signer en faveur des Leprosos. Une certaine excitation planait dans l’air pour ses grands débuts et le gardien de 38 ans n’a pas déçu. Il fut l’un des protagonistes principaux du premier succès de son équipe de la saison dans ce Tournoi d’Ouverture 2025 contre l’Atlético Aldosivi (1-0). Ses 4 parades ont été déterminantes. «Je suis calme, étape par étape, j’ai besoin de jouer, j’ai besoin de faire un effort, j’avais besoin de ce temps loin des terrains, physiquement et mentalement. Je suis très reconnaissant envers Dieu, il faut travailler et continuer de faire un effort» réagissait Navas le soir même.

La joie n’a été que de courte durée. Newell’s a vite été rattrapé par ses lacunes. Le club s’est incliné lors des 4 matchs suivants, encaissant 7 buts au passage (1 seul marqué). Il occupe la 13e place (sur 15) du classement. Le Costaricien a joué l’intégralité de ces rencontres, portant même le brassard de capitaine dès son 3e match. Acmé de cette piteuse série, le derby perdu face à Rosario Central (2-1) durant lequel les hinchas adverses avaient réservé un traitement de faveur à l’ancien Madrilène. Un large tifo a été déployé où on voyait Navas être sodomisé par Ignacio Malcorra, le milieu offensif vétéran de Rosario.

Entraîneur viré et président plus que contesté

L’entraîneur Mariano Soso a déjà fait les frais de ces mauvais résultats, viré le 17 février mais les fans, humiliés, réclament plus de tête, notamment celle du président, Ignacio Astore. « Révolution ou relégation », « Virez A$tore ». Ce dernier a dû remarquer les messages acerbes des supporters devant le centre d’entraînement. Pour enrayer la situation et apaiser les tensions, le dirigeant contesté a convenu d’organiser des élections anticipées le 26 mars prochain, qu’il risque de perdre bien entendu. Pour Keylor Navas, ce n’est pas une très bonne nouvelle, lui qui a paraphé un contrat de deux ans avec le club.

Astore est tout simplement son principal soutien. C’est lui qui l’a fait venir en Argentine. «J’ai pris la décision, en grande partie, pour le président. Nacho (Ignacio Astore), la vérité est qu’il m’a donné confiance dès le premier instant. Nous avons eu plusieurs conversations. La transparence et l’honnêteté avec lesquelles il m’a parlé ont généré cette confiance en moi», affirmait Navas lors de son arrivée fin janvier. Il est évidemment bien trop tôt pour évoquer son possible départ dans un futur proche mais les premières semaines de l’expérience Newell’s ont, pour le moment, tout du désastre.