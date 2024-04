Liga : le Real Madrid fait le plein de confiance à Majorque avant le retour contre Manchester City

Après un match explosif en quart de final aller de la Ligue des Champions contre Manchester City (3-3), le Real Madrid se déplaçait sur l’île des Baléares de Majorque ce samedi après-midi, sur la pelouse du stade Son Moix, pour y défier le club de Majorque dans le cadre de la 31ème journée de Liga. À domicile, les Bermellones s’organisaient en 5-4-1 avec l’ancien Rémois Rajković aux cages. En défense, on retrouvait Maffeo, González, Raillo, Nastasić et Lato. Sánchez, Morlanes, Samu et Rodríguez étaient au milieu de terrain. Et enfin Muriqi se positionnait à la pointe de l’attaque de Majorque. Les Madrilènes s’articulaient en 4-3-3 avec Lunin qui officiait comme dernier rempart. En défense, on retrouvait Vazquez, Rüdiger, Nacho et Mendy. Valverde, Tchouaméni et Modric occupaient le milieu de terrain. Bellingham, Joselu et Brahim animaient l’attaque du Real. A noter qu’au coup d’envoi, le Real Madrid restait sur une belle série sans défaite sur aucun de ses 11 derniers déplacements en Liga (7 victoires, 4 nuls), sa plus longue série d’invincibilité à l’extérieur en championnat sous la direction de Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

La première période a commencé sur un rythme assez bas. Au quart d’heure dépassé, Majorque n’avait toujours pas tiré au but, tandis que le Real Madrid n’avait cadré aucune de ses deux anecdotiques tentatives. Les Madrilènes avaient la possession mais ils ne trouvaient pas de solution pour mettre en danger la défense adverse. La première vraie occasion est venue des locaux. Sur un corner tiré par Dani Rodríguez vers le second poteau, la tête d’Antonio Raíllo est trouvée. Le gardien ukrainien Andriy Lunin a dégagé le ballon qui arrivait sur sa droite (31e). La réaction fut immédiate du côté madrilène. En effet, Aurélien Tchouameni a trouvé dans l’axe Jude Bellingham, l’attaquant anglais a armé du pied droit une puissante frappe qui est venue s’écraser sur le montant des cages majorquine (33e). Il a donc fallu attendre la seconde mi-temps pour vivre les premières grosses étincelles de la rencontre.

À lire

Vidéo : le but incroyable d’Aurélien Tchouameni avec le Real Madrid

Le boulet de canon de Tchouaméni !

Contrairement à l’entame de match, les supporters ont rapidement pu vibrer dans ce second acte. Aurélien Tchouameni a récupéré un ballon dégagé par la défense de Majorque et a pris son temps pour décocher une puissante frappe du pied droit qui a filé droit dans les cages de Predrag Rajković. Battu, le portier de Majorque ne pouvait rien faire face à ce tir exceptionnel à la trajectoire particulière (48e, 1-0). Le but du Français a réveillé le jeu du Real Madrid, à l’image de cette frappe du pied gauche de Brahim Díaz qui a été repoussée par Rajković (54e). Dans la surface de réparation, Luka Modrić a mis en retrait vers Brahim Díaz. L’attaquant marocain s’est emmêlé les pinceaux dans ses dribbles et a permis à Predrag Rajković de récupérer le ballon (61e). Les Madrilènes ont enchaîné. Vinícius Júnior a provoqué dans le couloir gauche avant de pénétrer dans la surface adverse et tenter une frappe du plat du pied droit mais le ballon est passé juste devant les cages majorquines (67e). Après une belle percée de Vinícius Júnior, le Brésilien a laissé le ballon à Federico Valverde qui a dribblé dans la surface avant d’ajuster sa frappe qui n’a rien donné (72e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 78 31 47 24 6 1 67 20 15 Majorque 31 31 -11 6 13 12 25 36

Malgré la belle tentative de Sergi Darder qui a décoché une puissante frappe lointaine obligeant Andriy Lunin à se détendre pour mettre le ballon en corner (74e), le Real Madrid a pu verrouiller le succès à Majorque (1-0). Dans le second acte, les Granata ont bien poussé à plusieurs reprises pour essayer de trouver la faille. Au classement, le Real Madrid est toujours le large leader du championnat espagnol avec cette 1ère place confortée chaque week-end, tandis que Majorque scrute la 15ème de Liga. Le week-end prochain, la Casa Blanca accueillera le FC Barcelone à l’Estadio Santiago Bernabeu pour le mythique Clasico, alors que les Bermellones se déplaceront en Andalousie pour y défier le Séville FC, lors de la 32ème journée espagnole. Voilà une bonne préparation avant d’aller en Angleterre pour jouer contre Manchester City.