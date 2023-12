PSG : un membre de la famille de Mbappé était à Madrid

À l’heure où Kylian Mbappé fait parler de lui à cause de sa relation très commentée avec Luis Enrique, son avenir fait toujours autant jaser. En Espagne, les médias madrilènes continuent d’évoquer son futur. Un avenir qui s’écrirait de plus en plus du côté de Madrid.

D’ailleurs, El Chiringuito annonce qu’un membre de la famille du Bondynois, dont l’identité n’a pas été précisée, était à Madrid pour assister en tribunes au match entre le Real Madrid et Villarreal le 17 décembre dernier (4-1). Un signe de plus annonçant la potentielle arrivée de Mbappé chez les Merengues ? Le média assure que le joueur du PSG n’a rien signé avec la Casa Blanca.