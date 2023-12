PSG : Luis Enrique met les choses au clair sur sa relation avec Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain est premier du classement de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour ceux qui cherchaient à comparer le PSG de Mbappé à celui de l’année dernière, difficile de dire, pour le moment, que les Rouge et Bleu affichent un plus mauvais bilan. Pourtant, c’est bien connu, le PSG ne serait pas le PSG sans une polémique.

Et dernièrement, c’est l’attitude de Kylian Mbappé qui fait jaser. Boudeur après le match de Ligue des Champions à Dortmund (1-1) et face au LOSC (1-1), le champion du monde 2018 serait en froid avec son entraîneur, Luis Enrique. En clair, le Français apprécierait moyennement les choix d’un coach au caractère bien trempé. Ce qui est rarement arrivé dans l’ère QSI. Mais ce dernier s’est défendu d’avoir une mauvaise relation avec le numéro 7 parisien. En conférence de presse, Luis Enrique s’est même dit étonné d’être souvent interrogé à ce sujet.

«Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question»

« Toujours la même, parfaite. On n’est pas en couple surtout parce que c’est lui qui ne veut pas (rires). Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question. Je suis très proche de mes joueurs. Avec Kylian, depuis le début, on a toujours été très proches, c’est quelqu’un qui fait toujours des blagues. J’en suis enchanté, pas seulement avec Kylian avec les autres aussi, même si je sais que ce n’est pas pareil avec ceux qui jouent moins », a-t-il déclaré, avant de faire le point sur la carrière du Bondynois qui fêtera ses 25 ans demain.

L’occasion pour l’Espagnol de brosser sa star offensive dans le sens du poil, après toutes ces polémiques. « 25 ans, il est super jeune, il a l’âge de mon fils. J’espère qu’il va avoir beaucoup de succès, réussites individuelles et surtout collectives. J’espère que ce sera ici au PSG, qu’on pourra l’aider dans son parcours. Son niveau est fantastique. En tant que personne, c’est une chance de l’avoir dans cet effectif, avec ce qui apporte. Il est au sommet du football mondial. » De jolis compliments suffisants pour calmer le boudeur Mbappé ?