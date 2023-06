MU : Dortmund convoite Hannibal Mejbri

La suite après cette publicité

Hannibal Mejbri (20 ans) refait parler de lui. Après une saison plus que correcte en prêt à Birmingham (1 but et 6 passes décisives), où il a pu montrer un aperçu de son talent en Championship, le jeune milieu de terrain tunisien est à la croisée des chemins. L’avenir du jeune joueur est en effet incertain chez les Red Devils, en raison de l’énorme exigence de la part d’Erik ten Hag envers les jeunes Mancuniens.

«Les jeunes joueurs qui ne seront pas à la hauteur de mes normes très élevées n’auront pas d’opportunité, et seuls les espoirs de classe mondiale auront une chance réelle sous ma direction.» Cependant, Hannibal Mejbri serait convoité par le Borussia Dortmund selon le Manchester Evening News. Le club allemand serait prêt à débourser 15 M€ plus des bonus liés à ses performances. Manchester United ne serait pas contre un départ. Le club anglais avait investi 10 M€ il y a quatre ans pour l’arracher à Monaco. Affaire à suivre !

À lire

La proposition très risquée de Manchester United à Harry Kane