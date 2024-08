Willian est libre

Deux saisons après son arrivée à Fulham, Willian quitte le club. Ce vendredi, les Cottagers ont officialisé le départ de l’international brésilien (70 sélections, 9 buts), auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 31 rencontres de Premier League l’an passé. Âgé de 36 ans, l’ancien joueur de Chelsea et Arsenal est désormais libre de s’engager où il le souhaite.

«Merci Willian, tu seras toujours le bienvenu ici», a publié en peu de mots le club londonien sur ses réseaux sociaux. Le joueur, lui, a posté un communiqué plus long : «Je voudrais remercier Fulham pour deux années merveilleuses. C’était spécial de revenir en Premier League et de faire partie de ce club historique et de ses fans fantastiques. J’ai vécu des moments incroyables et ce club sera toujours dans mon cœur», a posté l’ancien joueur de Chelsea.