Droits TV : le patron du Havre répond au tacle de Vincent Labrune

Lors de son entretien accordé à L’Équipe cette semaine, Vincent Labrune n’avait pas hésité à mettre une pierre dans le jardin de Jean-Michel Roussier, l’un des responsables, selon lui, de la crise des droits TV traversée par le football français. «Le fait générateur, c’est Mediapro, qui était dirigé par celui qui est désormais un président de club salarié (Jean-Michel Roussier, président du Havre) qui s’évertue à expliquer que les difficultés du football français sont de notre faute», avait lâché le patron de la LFP. Au micro de DAZN ce samedi, son homologue havrais lui a répondu.

«Vous faites référence à un article paru il y a deux jours ? Oui, bah je ne vais pas le commenter, ou entrer dans le jeu de la polémique, des petites piques gratuites - et pas toujours très brillantes d’ailleurs. Mais ce que je retiens de très important dans cette déclaration, c’est que le foot anglais serait notre modèle, et j’applaudis des deux mains, sur un point en particulier : la répartition des droits du championnat anglais fait que ce championnat est sûrement le plus élevé, le plus intéressant, parce que le premier du championnat ne gagne que 1,8 fois plus que le dernier à la fin de la saison. Chez nous, c’est 9 fois plus que le dernier, donc si on veut un peu prioriser le championnat de France, comme ont su faire les Anglais, il faut permettre à toutes les équipes de vivre à peu près normalement. Ce ne sera que profitable aux équipes qui jouent la Coupe d’Europe.» Ils auront l’occasion d’en discuter ce lundi lors de la réunion convoquée par Philipe Diallo à la FFF