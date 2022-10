Gros clash dans le vestiaire de Manchester United, le duel de la mort Inter-Barça fait saliver l'Europe

La suite après cette publicité

Gros coup de rage à United !

Outre-Manche, on parle beaucoup de Manchester United car l'ambiance serait loin d'être idéale après la déroute subie contre Manchester City. Un gros clash aurait eu lieu dans le vestiaire, si on en croit les informations du Sun. En effet, les événements que révèle le tabloïd se sont déroulés durant la mi-temps lors du derby contre City. Alors menés 4-0, les hommes d'Erik ten Hag ont vu rouge, notamment Bruno Fernandes et Lisandro Martinez, selon le journal. Ils auraient tous les deux explosé de rage et auraient profité de la pause pour remonter les bretelles de leurs coéquipiers. À tel point que les gens qui travaillent à l'Etihad Stadium ont entendu les remarques des deux joueurs énervés. Au final les Mancuniens ont remporté la 2e période (3-2), mais ça n'aura pas été suffisant pour renverser la rencontre. Résultat une défaite 6 buts à 3 pour United.

Gros duel dans le groupe de la mort !

En Italie, le sujet dont tout le monde parle est la grosse affiche de ce mardi en Ligue des Champions, l'Inter qui reçoit le FC Barcelone. Un sacré duel dans ce groupe C qui pourrait déjà faire office de match couperet vu que les deux équipes sont à égalité, avec 3 points chacune. « Joue l'Inter », peut-on lire en couverture de La Gazzetta dello Sport, car forcément, c'est « maintenant ou jamais » pour le club lombard, qui est plutôt en mauvaise posture en championnat. Ce duel de titans fait également réagir en Espagne, car cette troisième rencontre des phases est déjà « un match crucial » pour Mundo Deportivo. Le journal catalan explique que les Blaugranas seraient sur la bonne voie avec un succès à San Siro et note au passage un signe qui pourrait favoriser l'équipe ibérique. Il s'agit des attaquants milanais, qui ne sont pas vraiment en grande forme. En effet, Romelu Lukaku sera absent pour blessure et le doute est présent autour la forme de Lautaro Martinez.

Liverpool joue gros contre les Rangers !

De retour en Angleterre, car il y a aussi de la Ligue des Champions ce mardi avec le match entre Liverpool et les Glasgow Rangers. Les Reds vont devoir remonter la pente en Champions League, alors qu'ils sont en mauvaise posture en championnat (9e au classement). Mais pour le coach Jürgen Klopp, il n'y a rien d'insurmontable au contraire. Un coup de moins bien peut toucher tout le monde, même les plus grands. « Cela nous arrive à tous. Lionel Messi, la saison dernière, c'était à peu près pareil. Vous devez faire un pas dans la bonne direction et quand vous êtes prêts, la confiance est de retour », a affirmé le coach allemand, comme le rapporte le Daily Express.