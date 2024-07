OM : Roberto De Zerbi a déjà bluffé les joueurs

Officiellement nouvel entraîneur de l’OM depuis quelques jours, Roberto De Zerbi a découvert la Commanderie et a dirigé son premier entraînement avec l’équipe première en tant que nouvel entraîneur des Phocéens. Aux côtés d’une partie de son effectif et des espoirs vainqueurs de la Coupe Gambardella, l’entraîneur italien a pu donner ses premières consignes sous la tunique de l’Olympique de Marseille et a fait un sérieux effet.

Comme le rapporte La Provence, les premiers pas de De Zerbi à l’OM ont été impressionnants et les joueurs ont déjà été satisfaits. «Ils sont tous bouillants, ça leur a remis un coup de fouet après la saison compliquée», a indiqué une source du vestiaire au journal, alors que l’entourage d’un des joueurs a assuré que certains étaient «impatients de reprendre sous ses ordres et d’apprendre auprès de lui». Après les joueurs, Roberto De Zerbi sera présenté à la presse et au public ce mardi, à 15h.