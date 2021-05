Le groupe amoindri de l'OL contre Lorient

Après sa victoire à Monaco le week-end dernier, l'OL peut encore rêver de podium. Les Gones reçoivent Lorient ce samedi à 17h (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) mais devront faire sans les absents. Et ils sont nombreux pour cette 36e journée de Ligue 1.

Heureusement De Sciglio n'est finalement pas suspendu à l'inverse de Maxence Caqueret, Marcelo et Memphis Depay. Melvin Bard, Djamel Benlamri et Jason Denayer sont quant à eux blessés et indisponibles. Les jeunes Lukeba, Özkcar, Gusto, Da Silva, Keita et Soumaré ont été appelés en renfort.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Pollersbeck – Cornet, Diomandé, Lukeba, Özkcar, De Sciglio, Dubois, Gusto – Aouar, Bruno Guimaraes, Da Silva, Keita, Paqueta, Thiago Mendes – Cherki, Kadewere, Slimani, Soumaré, Toko Ekambi