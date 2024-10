Nice - PSG : Luis Enrique reconnaît qu’il y a un problème

Tenu en échec par Nice ce dimanche soir à l’Allianz Riviera (1-1), le PSG a laissé filer des points, et surtout, offert à Monaco le loisir de se hisser seul en tête du classement. Après la prestation collective relativement décevante de son équipe, Luis Enrique n’a toutefois pas souhaité accabler ses joueurs, même s’il a reconnu qu’il y avait un «problème».

C’était une première période difficile pour nous. On était imprécis et on n’arrivait pas à être bon avec le ballon. La seconde période a été différente et on s’est créé plus d’occasions. C’est le football, c’est difficile, a soufflé l’Espagnol au micro de DAZN. Il faut accepter que les joueurs ne soient pas dans la meilleure période. Ils ont joué jeudi dernier, on a joué mardi dernier. On a eu plus de temps qu’eux, mais il faut en tirer profit. On a été imprécis sur des passes simples qu’on ne manque jamais. Quand ça arrive à plusieurs joueurs différents, ça veut dire qu’il y a un problème