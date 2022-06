PSG : le curieux message de Renato Sanches

La suite après cette publicité

Courtisé par le PSG et l’AC Milan, le milieu de terrain de Lille, Renato Sanches, a publié dimanche sur son compte Instagram un message qui pourrait être lié à son avenir. Le Portugais de 24 ans qui est engagé avec les Dogues jusqu’en juin 2023 est pisté depuis plusieurs mois par les Rossoneri et plus récemment c'est le Paris Saint-Germain qui est rentré dans la course et qui aurait redistribué les cartes dans ce dossier.

« Choisis ce qui est bon pour ton âme, pas pour ton ego », a écrit l’international portugais sur son Instagram. La saison dernière l’ancien Munichois a disputé 32 matches avec le club nordiste, inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives.