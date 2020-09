Mercato : Leicester City est sur tous les fronts !

Leicester peut avoir le sourire. En effet, les Foxes ont débuté la saison 2020-21 de la meilleure des façons puisqu'ils se sont imposés lors des deux premières journées de Premier League. Après s'être imposés 3 à 0 à West Bromwich Albion, ils ont battu Burnley dimanche sur le score de 4 à 2. L'équipe britannique espère bien réaliser la passe de trois face à Manchester City dimanche lors de la troisième journée. En parallèle, les dirigeants de Leicester doivent gérer un mercato animé.

Leicester veut un défenseur

Cet été, ils ont vendu Ben Chilwell à Chelsea pour 56 M€. Dans le sens inverse, ils ont recruté Timothy Castagne (Atalanta) pour 22,5 M€ et ont obtenu le prêt de Cengiz Under (AS Roma). Mais les Foxes sont encore à l'affût. Dans leur viseur, on retrouve Wesley Fofana, qui a clairement ouvert la porte à un départ de l'ASSE et qui n'a pas caché son intérêt pour le projet proposé par Leicester. Après deux offres, le club anglais en a formulé une troisième de 32 M€.

Mais l'ASSE, surtout Claude Puel, n'est pas pour un départ et refuse toutes les propositions. Ce qui pousse l'équipe entraînée par Brendan Rodgers à explorer d'autres pistes. Selon Kicker, Jonathan Tah, défenseur de 24 ans qui évolue au Bayer Leverkusen, est courtisé. Le directeur du recrutement des Foxes aurait initié les premiers contacts au sujet d'un prêt avec une option d'achat.

Des départs attendus encore

Dans le sens des départs, les pensionnaires du King Power Stadium espèrent trouver des solutions pour plusieurs éléments. C'est le cas pour Islam Slimani. Sous contrat jusqu'en 2021, l'Algérien de 32 ans, qui s'était illustré sur le Rocher en prêt l'an dernier, cherche un point de chute. L'OM puis Rennes ont été cités comme candidats à sa venue, mais ont opté pour d'autres pistes. West Bromwich Albion serait à présent sur le coup.

Son compatriote Rachid Ghezzal (28 ans) revient d'un prêt à la Fiorentina. Lui aussi attend que sa situation se décante, alors que Leicester et la Viola ont du mal à s'accorder. Rappelons que son option d'achat avait été fixée à 10 M€. Adrien Silva, qui pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par les Foxes, intéresse quelques écuries. Valence et la Sampdoria ont été cités comme de potentiels points de chute. Fousseni Diabaté (24 ans) s'est engagé pour trois ans en faveur de Trabzonspor (1,5 M€), alors qu'Hamza Choudhury (22 ans) et Demarai Gray (24 ans) sont aussi sur le départ. D'ici le 5 octobre, ça risque donc de bouger à Leicester !