Chelsea : les premiers mots de Christopher Nkunku

C’était dans l’air depuis de longs mois, c’est désormais officiel : Christopher Nkunku a rejoint Chelsea ce mardi. Un transfert exaltant que ça soit pour les Blues, qui s’offrent un joueur de classe mondiale pour 60 millions d’euros, que pour le milieu offensif de 25 ans, qui va découvrir un troisième championnat avec la Premier League.

L’ancien joueur de Leipzig et du PSG n’a pas caché son excitation à l’idée de fouler les pelouses d’outre-Manche dans quelques semaines : «Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea. Je suis impatient de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain. Après avoir joué en Ligue 1 et en Bundesliga, je veux maintenant jouer en Premier League, l’un des championnats les plus forts du monde. Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce défi et je serai fier de porter le maillot de Chelsea.» Nul doute que ces paroles ne devraient qu’attiser encore plus la hâte des supporters londoniens de le voir à l’œuvre.

