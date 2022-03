Ligue des Champions : les clubs veulent changer certains critères de qualification !

La suite après cette publicité

L'heure est aux réformes. Alors que le projet de Super League devrait revenir sur la table dans les prochaines semaines, l'UEFA a un projet de nouvelle Ligue des Champions bien défini à partir de 2024, avec plus d'équipes qualifiées et un format bien différent, sous forme de mini championnat. Et voilà que les clubs, eux, veulent aussi changer les modalités de qualification.

Aujourd'hui, elles sont plutôt claires. Les clubs se qualifient pour la plus prestigieuse des compétitions européennes en fonction de leur classement dans leur championnat respectif, qui possède un nombre de places attribuées dépendant de son coefficient. En France par exemple, trois clubs sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Le vainqueur de l'Europa League a lui aussi droit à son billet.

Des places réservées pour les cadors

Mais comme l'indique le Guardian, de nombreux clubs membres de l'ECA, l'association des clubs européens, vont demander à l'UEFA de qualifier automatiquement deux équipes en fonction de leur coefficient club, et donc de leurs performances dans le passé. Ainsi, des clubs habituellement performants en Europe comme le Bayern ou Liverpool, s'ils venaient à terminer hors des positions LDC en Bundesliga ou en Premier League, seraient assurés d'avoir une place en Ligue des Champions.

Une option clairement envisagée par l'institution qui régit le football européen, et qui avantagerait logiquement les gros clubs des gros championnats ouest-européens, au détriment des petites ligues qui auront moins de places à disposition. S'il ne s'agit pour l'instant que de deux places, cela pourrait augmenter au fil des années. Affaire à suivre...