Fenerbahçe : le communiqué sur la débâcle contre Galatasaray

Hier soir, le football turc a une nouvelle fois été la risée de l’Europe. Alors que Galatasaray et le Fenerbahçe devaient s’affronter en finale de la Supercoupe de Turquie, le Fener a envoyé ses U19 pour disputer ce rendez-vous. Et le plan s’est déroulé comme prévu, avec un but concédé tôt dans la rencontre, et les onze joueurs du Fenerbahçe ont regagné le vestiaire par la suite, signant la fin du match. Enfin, pour le Fener. Car Galatasaray a continué à jouer contre… ses remplaçants.

Une scène surréaliste, commentée et expliquée par le club turc sur son site officiel et sur X. «Le club l’a fait en raison des principes et des valeurs auxquels il croit et parce qu’il est arrivé au point de se rebeller contre les injustices qu’il a subies», indique la formation stambouliote dans un premier temps, avant de poursuivre. «En tant que plus grand club sportif du monde, nous continuerons à nous tenir debout aujourd’hui et à l’avenir comme nous l’avons fait hier».