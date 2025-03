Brésil : Dorival Júnior s’exprime sur l’absence de Neymar

C’est une trêve internationale particulièrement relevée qui attend le Brésil de Dorival Júnior, qui s’apprête à défier la Colombie et l’Argentine. Alors qu’en Europe, les sélections nationales disputeront les quarts de finale de la Ligue des Nations, les nations sud-américaines s’affronteront dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, qui ont débuté en septembre 2023 dans cette zone géographique. Revenu dans son pays natal en janvier dernier, à Santos, Neymar était attendu pour son grand retour avec la Seleção. Mais, comme trop souvent, l’ancien Barcelonais a dû déclarer forfait en raison d’un pépin physique, donnant l’opportunité à Endrick d’être sélectionné. Malgré tout, son absence fait jaser, et le coach des quintuples champions du monde s’est exprimé à ce sujet.

Présent en conférence de presse à quelques jours de recevoir la Colombie, Dorival Júnior s’est exprimé sur l’absence de sa star. Et le technicien de 62 ans a laissé entendre que le manque de Neymar changeait ses plans : « concernant Neymar, il est naturel que nous élaborions tout un travail autour d’un joueur. Cela n’a pas pu se faire à cause d’un problème, nous devons respecter cela et espérer qu’il se rétablisse rapidement. Par ailleurs, nous avons des options pour faire un ou deux changements. Nous avons deux entraînements pour définir ce qui sera le mieux pour un match aussi important que celui de demain. » Le joueur de Santos étant blessé à l’ischio, il faudra encore attendre pour voir Neymar enfiler de nouveau la mythique tenue jaune.