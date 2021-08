France Espoirs : la déclaration invraisemblable de Noël Le Graët

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a l'habitude d'être actif dans les médias et d'autant plus à l'approche d'une trêve internationale. Dans un entretien pour Ouest France, le dirigeant du football français est notamment revenu sur les Espoirs de Sylvain Ripoll. Considérant que c'est compliqué de travailler avec un groupe aussi jeune et aussi mouvant, il a sorti une déclaration assez surprenante.

«Dans sa liste de septembre, j’en connais à peine la moitié. Ils sont à peine titulaires dans leurs clubs. Cela va très vite dans cette catégorie» a ainsi expliqué le patron du football français. Si l'on fait le compte, sur les 21 joueurs appelés en septembre, ils sont 14 à avoir eu un temps de jeu important en ce début de saison. Parmi eux, on retrouve des joueurs comme Amine Gouiri (Nice), Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Sofiane Diop (Monaco) ou encore William Saliba (Marseille).