Strasbourg-OM : la réaction à chaud de Valentin Rongier

L'Olympique de Marseille revient dans le coup. Victorieux à Strasbourg (2-0) grâce à une superbe réalisation de Bamba Dieng, élu homme du match par la rédaction FM, et un but de Caleta-Car, l'OM devient le nouveau dauphin du PSG au classement. Une neuvième victoire de la saison qui réjouit le milieu olympien Valentin Rongier. Pour l'intéressé, le plan marseillais a parfaitement fonctionné ce soir.

La suite après cette publicité

« C'est la soirée parfaite oui. On a vu la forme de Strasbourg en ce moment, on savait que ça allait être compliqué de venir gagner, mais on est venus pour ça. Je pense que le plan a parfaitement fonctionné, on ne s'est pas jetés bêtement, on est restés bien compacts, et on a réussi à faire ce qu'on voulait, » a ainsi décrypté Rongier au micro de Canal +.