Strasbourg - OM : les notes du match

La dix-huitième journée de la Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 17 heures avec une affiche prometteuse entre Strasbourg (7e, 26 pts) et l'Olympique de Marseille (4e, 9 pts). Après la victoire de l'OGC Nice contre le Stade Rennais (2-1), les Phocéens, qui restaient sur une défaite frustrante contre le Stade Brestois (1-2), pouvaient réaliser une belle opération et redevenir le dauphin du PSG en cas de victoire à la Meinau. Mais la tâche ne s'annonçait pas simple face à la deuxième meilleure attaque du championnat. Vainqueurs de leurs deux dernières rencontres, les Strasbourgeois espéraient enchainer un troisième succès de rang et ainsi intégrer le top 5.

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli réservait une première surprise avec un 4-1-4-1 inédit où le jeune Dieng prenait place sur le front de l'attaque olympienne. En face, le Racing de Julien Stéphan alignait un 3-5-2 avec un duo offensif de tous les dangers formait par Ajorque et Diallo. Une rencontre ouverte où les Marseillais se signalaient rapidement sur le but adverse. Profitant d'un corner mal dégagé, Gueye armait une puissante reprise rasante du gauche qui flirtait, cependant, avec le premier poteau de Sels (7e).Bien que dominateurs dans les premiers instants, les Phocéens se faisaient pourtant une vraie première frayeur.

A la conclusion d'un très joli mouvement collectif, Diallo pensait ouvrir le score mais l'arbitre signalait, à juste titre, une position de hors-jeu de Guibert au départ de l'action (13e). Au fil des minutes, les débats s'équilibraient mais l'OM se montrait à nouveau pressant sur le but strasbourgeois. Lancé par Payet, Dieng partait seul au but mais sa frappe terminait finalement dans le petit filet de Sels (27e). Au terme d'une première période équilibrée à défaut d'être emballante, les deux formations rentraient dos à dos à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, le Racing s'illustrait par l'intermédiaire d'Ajorque mais la tentative de l'attaquant alsacien trouvait les gants de Lopez, vigilant sur sa ligne (50e).

Une opposition qui tournait progressivement à l'ennui où aucun des 22 acteurs ne parvenaient à se montrer dangereux. Aucun, excepté Bamba Dieng ! Peu après l'heure de jeu, Henrique, trouvé sur le côté droit, adressait un centre que Dieng reprenait d'un sublime ciseau acrobatique (0-1, 63e). Un léger avantage au score que les Olympiens accentuaient même en toute fin de match grâce à la tête de Caleta-Car (0-2, 82e). Grâce à cette victoire (2-0), l'OM retrouve sa place de dauphin du PSG et accueillera Reims lors de la prochaine journée. Coup d'arrêt, en revanche, pour Strasbourg qui reste 7e avant de se rendre à Clermont.

L'homme du match : Dieng (6,5)

Bien servi en profondeur par Rongier, il rate son contrôle alors qu'il avait l'opportunité de partir seul au but (9e). Lancé par Payet cette fois-ci, sa conduite de balle approximative le force à frapper du pied gauche, dans le petit filet extérieur de Sels (27e). Maladroit devant le but, il était tout de même le seul à créer des différences du côté de l'OM. En début de seconde période, son tir est trop écrasé pour inquiéter le gardien strasbourgeois (46e). À noter qu'il a fait énormément d'efforts défensifs pour couvrir les montées de Guilbert. À la réception d'un bon centre d'Henrique, il ouvre le score d'un magnifique ciseau acrobatique (63e). Remplacé par Ünder (65e).

Sels (4,5) : le portier belge a connu un début de match assez calme. Mis à part un tir de Pape Gueye qu'il a accompagné en sortie de but (6e), il n'a pas eu l'occasion de s'employer lors du premier acte. En seconde période, il a réalisé une sortie peu maîtrisée sans conséquence sur corner (53e) mais il a bien anticipé un appel dangereux de Bamba Dieng (59e). Finalement, il s'incline sur un retourné du Sénégalais sur lequel il ne peut pas faire grand-chose (63e). Sur le but sur corner de Duje Caleta-Car, il est surpris même si le placement de sa défense ne l'a pas aidé (82e).

Perrin (5) : contre son club formateur, le défenseur central n'a pas été absorbé par l'enjeu du match. Au cœur d'une solide charnière à trois, il s'est montré à l'aise à la relance et a plutôt bien négocié ses duels. S'il a parfois semblé être sur la limite sur des appels en profondeur de Bamba Dieng, il n'a pas lâché et s'en sort. Il a cédé sa place en fin de match à Moïse Sahi (79e) afin d'apporter un surnombre offensif. Il est dominé sur le but de Duje Caleta-Car (82e) quelques secondes après son entrée en jeu.

Nyamsi (5) : bien en place dans l'axe de la défense centrale alsacienne, l'ancien Rennais a fonctionné en seconde lame et l'a bien fait. Au retour des vestiaires, il a notamment eu une belle intervention face à Bamba Dieng (46e). Il a reçu un carton jaune suite à une faute sur Dimitri Payet (71e). Quelques minutes plus tard, en situation offensive, il a envoyé sa reprise au-dessus du but phocéen (74e). Sur corner, il a ensuite eu une tête qui est passée au-dessus du cadre (86e).

Djiku (5,5) : assez complémentaire d'Anthony Caci côté gauche, il a bien verrouillé sa zone et n'a pas hésité à faire preuve d'autorité quand il le fallait. Propre et n'hésitant pas à remonter le ballon, il a été dans le dépassement de fonction par séquences. Bien placé devant le but, il était tout proche de reprendre un bon ballon à bout portant (88e). Sans être éclatant, l'international ghanéen a été solide, mais malheureusement pour lui cela n'a pas suffit pour arracher un joli résultat.

Guilbert (3,5) : impliqué sur le but refusé à Habib Diallo (12e), le latéral alsacien a eu moins la possibilité de se projeter qu'à l'accoutumée. Moins serein sur le plan défensif même s'il n'a pas fait tâche en première période, l'ancien Caennais n'affichait pas son meilleur visage. Au retour des vestiaires, il est mis en difficulté par Bamba Dieng mais Gerzino Nyamsi l'a bien secondé (46e). Dans la foulée, il a montré son plus beau visage avec un joli centre qui a mis en difficulté la défense (47e). Finalement, il est pris et se retrouve victime d'une glissade sur le but de Bamba Dieng (63e). Dans une bonne dynamique sur les dernières semaines, il est cette fois passé à côté.

Caci (5) : solide dans son couloir droit, le défenseur alsacien a formé un bon duo sur le plan défensif avec Alexander Djiku. S'il n'a pas pu se projeter beaucoup en première période, il a essayé de faire plus d'efforts dans ce registre au retour des vestiaires. D'un amour de transversale il a trouvé Ludovic Ajorque sur l'action qui conduit à la frappe d'Habib Diallo (65e). De nouveau, il délivre un bon ballon pour Ludovic Ajorque qui butait sur Pau Lopez (77e). Il a finalement laissé sa place à Dimitri Liénard pour la fin de rencontre (79e). Ce dernier a déposé un joli centre sur la tête d'Habib Diallo sans que cela se traduise par un but (89e).

Bellegarde (4,5) : concerné par le travail défensif en priorité, il a quand même eu quelques possibilités en phase de transition à l'image de sa belle passe en profondeur pour Adrien Thomasson qui n'a finalement débouché sur rien (20e). Un peu plus haut en seconde période, il a été dans un rôle de compensation et n'a jamais pu mettre à profit ses qualités de projection. Un match mi-figue mi-raisin pour l'ancien Lensois.

Thomasson (4,5) : le maître à jouer des Alsaciens a encore une fois régalé par son activité entre les lignes. Le petit feu follet a essayé avec quelques courses de déstabiliser le bloc phocéen, mais il a finalement eu du mal à trouver les espaces adéquats en première période. En seconde période, il a notamment enroulé un centre dangereux vers la surface phocéenne (56e). Servi par Ludovic Ajorque, i s'est procurée une frappe qui n'a pas vraiment apporté le danger (61e). Quand il va moins bien, la machine Racing est moins huilée et ça s'est vu aujourd'hui.

Sissoko (5) : solide dans l'impact, il a gagné des duels précieux dans l'entrejeu et a permis à Strasbourg de maintenir le danger à distance pendant la première période. Précieux pour son activité en première période, il a tenté parfois de se projeter avant finalement de baisser le pied au fil des minutes. Il a laisse finalement sa place pour la fin de rencontre à Kevin Gameiro (72e). Le petit attaquant alsacien a notamment déposé un bon centre sur la tête d'Habib Diallo qui n'a pas terminé au fond (85e). Une entrée qui n'aura donc pas suffit pour sonner la révolte alsacienne.

Diallo (6) : bien lancé dans ce match avec un but logiquement refusé pour hors-jeu (12e), l'attaquant sénégalais a multiplié les appels en profondeur. Assez cerné par la suite, il a vécu une première période compliquée et a été obligée de dézoner pour toucher des ballons. D'ailleurs il s'est montré brillant avec un sublime tacle défensif dans sa surface sur une frappe à bout portant (54e). D'un joli numéro, il a déstabilisé la défense phocéenne avant de buter sur Pau Lopez (57e). Trouvé par Ludovic Ajorque, il frappait au-dessus du but phocéen (65e). Pas chanceux, il voit sa tête être repoussée par Luan Peres (85e) puis la suivante fuyait le cadre (89e). Actif et volontaire, le Sénégalais a tenté sans réussite aujourd'hui.