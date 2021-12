Ligue 1 : l'OGC Nice signe un joli coup en s'imposant à Rennes, Bordeaux et Clermont mettent fin à leur mauvaise série

Le début de ce dimanche de Ligue 1 n'a pas forcément été spectaculaire, avec ce 0-0 entre Lille et l'OL. Prévisible au vu de la dynamique des deux équipes diront certains. Mais pour notre rendez-vous désormais habituel du dimanche après-midi, on avait quatre rencontres intéressantes dans le cadre de ce multiplex avec un choc entre Rennes et Nice, deux nouvelles puissances de notre championnat avec deux projets ambitieux. Dauphins du PSG, les Bretons accueillaient des Niçois tout de même un peu en difficulté ces dernières semaines. Ces derniers l'ont cependant emporté 2-1. Si l'entame de match était assez équilibrée, Santamaria bousculait Dante dans la surface peu après le quart d'heure de jeu. Kasper Dolberg ne tremblait pas, et transformait le penalty à merveille, plein axe (0-1, 19e). Derrière, les Aiglons se faisaient peur, avec une tête sur le poteau d'Aguerd notamment, alors que Terrain devait quitter ses partenaires à la demi-heure de jeu. Mais les Niçois avaient aussi des ressources pour doubler la mise, et Gomis empêchait Dolberg de signer son doublé (33e).

Plus tard, l'ancien de l'Ajax avait une nouvelle opportunité de mettre le deuxième, mais il manquait le cadre de très peu (45e). La rencontre s'était d'ailleurs considérablement équilibrée sur les dernières minutes de la première période. De retour sur la pelouse, les Aiglons allaient vite inscrire ce deuxième but. Dolberg, encore lui, décalait pour Atal qui décochait une frappe puissante, sous la barre transversale (0-2, 51e). Derrière, le Danois était encore à deux doigts de marquer, mais le ballon filait au ras du montant (54e). Mais les ouailles de Bruno Genesio ne se laissaient pas abattre, et sur cette tête plongeante, Bourigeaud réduisait l'écart (1-2, 59e). Malgré des situations chaudes d'un côté comme de l'autre, avec un arrêt spectaculaire de Benitez à la 88e notamment, la rencontre s'est terminée sur ce score de 2-1, et Nice reprend la troisième place, à un point des Rennais.

Bordeaux et Clermont prennent de l'air

Les autres rencontres de l'après-midi concernaient elles des équipes de bas de tableau. Les Girondins de Bordeaux, dix-septièmes, affrontaient le quinzième, l'ESTAC. En terres champenoises, les Bordelais ont un peu sorti la tête de l'eau avec un succès 2-1. L'entame de partie était assez équilibrée, puis, Chavalerin donnait l'avantage aux locaux (28e), laissant encore entrevoir les lacunes énormes de la pire défense de Ligue 1. Mais à peine le temps de fêter ça que l'équipe au scapulaire égalisait (1-1, 30e), sur un but contre son camp de Salmier. Au retour des vestiaires, les hommes de Petkovic allaient prendre le dessus au tableau d'affichage via Hwang, d'une tête croisée bien sentie (1-2, 54e). Le score n'a plus bougé, et les Girondins se hissent à la quinzième marche du classement.

On notera aussi que le duel de entre Lorient (16e) et Metz (19e) s'est conclu sur une grosse victoire 4-1 des Lorrains, qui ont très vite pris les devants dans la rencontre. Sarr, Jenz et Boulaya permettaient ainsi à Metz d'avoir trois buts d'avance à la 20e minute de jeu. Jenz réduisait l'écart à vingt minutes de la fin, mais le job était fait pour les Messins qui marquaient ensuite le quatrième via Niane (80e). Ils devancent leur rival du jour et passent dix-huitièmes. De leur côté, les Angevins se sont inclinés en toute fin de match à Clermont (1-0), en raison d'un but de Bayo sur penalty. Les Clermontois mettent fin à leur mauvaise série et sortent de la zone rouge.

