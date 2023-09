Chelsea arrache la pépite Cole Palmer à Manchester City

La suite après cette publicité

Voilà un transfert qu’on n’attendait pas vraiment. Titularisé en ce début de saison par Pep Guardiola, Cole Palmer avait brillé sur ce temps, marquant à contre Arsenal lors du Community Shield et face à Séville en Supercoupe d’Europe. Le départ de Riyad Mahrez devait lui offrir plus de place et d’importance dans l’effectif de Manchester City mais il n’en est rien.

Guardiola avait prévenu que sa pépite aspirait à encore mieux. Il n’est pas parvenu à le conserver puisque l’ailier s’est envolé pour Londres en ce dernier jour de mercato pour s’engager du côté de Chelsea. «Palmer a signé un contrat de sept ans, avec une option d’un an supplémentaire pour le club, et rejoindra l’équipe de Mauricio Pochettino avant notre match de Premier League contre Nottingham Forest (ce samedi, 16h).»

Les Blues déboursent environ 50 M€ pour s’offrir le jeune élément de 21 ans qui n’a que 41 matchs toutes compétitions confondues dans les jambes chez les professionnels, dont la plupart comme remplaçant. Le pari est risqué mais Chelsea est convaincu du potentiel de l’Anglais, capable de jouer dans l’axe, en attaquant de soutien, mais aussi sur les côtés, notamment à droite, lui le gaucher.

Le club de Mauricio Pochettino réalise un dernier coup durant un mercato qui a déjà été explosif. Plus de 400 M€ ont déjà été dépensés rien que cet été, alors que 650 M€ avaient été injectés sur le marché lors des deux fenêtres précédentes. Avec un tel effectif, le nouvel entraîneur argentin de Chelsea sera attendu au tournant là où Tuchel, Potter et Lampard se sont cassé les dents cette dernière année.