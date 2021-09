OM - RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour finir cette huitième journée de Ligue 1 en beauté, tous les regards seront tournés vers l'Orange Vélodrome ce dimanche soir, à partir de 20h45. Sur sa pelouse, l'Olympique de Marseille va en effet accueillir le RC Lens pour un match plutôt alléchant. Deuxièmes avec un match en moins (la rencontre face à l'OGC Nice va être rejouée fin octobre), les Phocéens sont toujours invaincus avec quatre victoires et deux matches nuls au compteur. Et après le succès du PSG samedi contre Montpellier (2-0), la formation olympienne compte bien revenir à 7 points du leader.

De leur côté, les Sang-et-Or restent sur une défaite, leur première de la saison, face au Racing Club de Strasbourg Alsace (0-1). L'équipe de Franck Haise a souvent offert de belles choses en ce début d'exercice et celle-ci tentera de renouer avec le succès à Marseille pour également infliger à l'OM son premier revers de la saison. Mais la tâche s'annonce compliquée dans un Orange Vélodrome qui sera bouillant, comme souvent.

Pau Lopez encore titulaire ?

Côté phocéen, Jorge Sampaoli va partir sur un 3-3-3-1 d'après le quotidien régional La Provence. Le coach argentin, qui avait fait une grosse mise au point sur la concurrence au poste de gardien de but, va encore titulariser Pau Lopez plutôt que Mandanda. La charnière centrale sera elle composée de Saliba, Balerdi et Luan Peres. Dans l'entrejeu, Rongier, Gueye et Guendouzi vont prendre place avec un autre trio Ünder-Gerson-De La Fuente devant eux. Enfin, le capitaine Payet va débuter sur le front de l'attaque.

En ce qui concerne le RC Lens, La Voix du Nord évoque un 3-4-1-2 pour la formation de Franck Haise. Leca va s'installer dans les cages lensoises, tandis que Gradit, Wooh et Medina vont former la défense à trois. Pour les pistons, Clauss et Frankowski vont débuter dans les couloirs, avec un duo Fofana-Doucouré au milieu de terrain. Kakuta sera aligné au poste de numéro 10, avec les attaquants Ganago et Sotoca aux avant-postes. Il ne reste plus qu'à avoir un beau spectacle dans la cité phocéenne !

