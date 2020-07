OM : André Villas-Boas annonce la couleur pour la Ligue des Champions et le mercato

Deuxième du dernier classement officiel de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a validé son retour en Ligue des Champions. Une saison 2019/2020 réussie, mais pas question de se reposer sur ses lauriers. Récemment interrogé par les médias officiels du club, André Villas-Boas a clairement fait savoir que l’objectif de son équipe était de confirmer ce bon exercice en finissant encore une fois sur le podium, synonyme de coupe aux grandes oreilles.

La suite après cette publicité

Absent de la compétition depuis plusieurs années, la formation phocéenne sait d’ailleurs qu’elle sera sans doute dans le chapeau 4 et qu’elle devra composer avec un groupe très relevé. Qu’importe ! De la même façon qu’il avait annoncé sa volonté de terminer dans le top 3 de la L1 lorsqu’il a pris les rênes d’un OM au fond du trou, AVB a déclaré qu’il ne comptait pas imiter la dernière campagne marseillaise en Ligue des Champions en 2013/2014 (6 matches, 6 défaites).

AVB vise les 1/8es de finale de Ligue des Champions

« C’est un gros défi, ça va être une expérience pour tous. Mais on ne peut pas affronter la Ligue des Champions sans penser aux huitièmes (de finale), passer la phase de groupes. Se qualifier en Ligue Europa, ce n’est pas un bonus. C’est la punition des perdants, pas parce que la compétition n’est pas belle, mais si tu te qualifies pour une autre compétition (la LdC), tu as le droit de la disputer jusqu’à la fin. L’objectif sera de passer cette phase de groupes. (…) On doit profiter. On va peut-être tomber dans un groupe qui peut être difficile. Je veux affronter la Ligue des Champions avec responsabilité mais pas une obligation. On n’a pas l’obligation de se qualifier en huitième de finale. »

Et pour être ambitieux sur la scène européenne, le technicien lusitanien a rappelé à ses dirigeants qu’il attendait des arrivées durant le mercato. « Pour être compétitif en Ligue des Champions, on va avoir besoin de renforts. C’est une chose à laquelle le club va devoir répondre. On revient sur le discours de l’année dernière. On a un effectif court, on était l’équipe ayant utilisé le moins de joueurs. Le calendrier est encore plus lourd et il y aura des blessés et des suspendus. On sera en mauvaise posture (si le club ne se renforce pas suffisamment). » Et pour le moment, seul l’ancien Havrais Pape Gueye a signé.