C1 : le groupe de l'OL pour la Juventus

Ce vendredi, l'Olympique Lyonnais affrontera la Juventus en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions à Turin. Lors de la rencontre aller, les joueurs de Rudi Garcia s'étaient imposés au Groupama Stadium sur le score d'un but à zéro, grâce à Lucas Tousart. Pour cette confrontation, le technicien français a décidé de convoquer 24 joueurs pour tenter d'accéder au quart de finale de la compétition.

Malheureusement, on ne retrouve pas le buteur de la rencontre aller puisque l'ancien de Valenciennes a déjà rejoint son nouveau club, le Hertha Berlin. Lopes et Tatarusanu sont bien présents dans le groupe comme Rafael, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Marçal, Koné, Dubois, Diomande et Bard. Au milieu, Thiago Mendes, Caqueret, Jean Lucas, Aouar, Reine-Adélaïde et Guimaraes sont aussi là. Enfin, les offensifs : Traoré, Dembélé, Toko Ekambi, Memphis, Cornet et Cherki sont bien présents. Pour un exploit !