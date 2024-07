Chelsea : Enzo Maresca fait une grande promesse

Chelsea va faire peau neuve l’an prochain. Ayant pourtant terminé la saison en trombe avec une sixième place acquise en toute fin de championnat sous la houlette de Mauricio Pochettino, le technicien argentin a finalement décidé de quitter son poste après plusieurs mois éprouvants à la tête des Blues. Pris au dépourvu, les dirigeants londoniens ont décidé de surprendre tout le monde en misant sur Enzo Maresca. Alors que plusieurs grands noms comme Thomas Tuchel et Roberto De Zerbi étaient associés au poste, c’est finalement le tacticien italien de Leicester qui a été nommé.

Interrogé pour la première fois sur cette nomination surprise, Maresca a fait part de sa fierté de rejoindre le club londonien. L’ancienne tête pensante des Foxes en a aussi profité pour faire une belle promesse à tout le monde : «il faut juste faire confiance au processus, faire confiance à l’idée, soutenir l’équipe. Nous allons certainement profiter de ce voyage. Comme dans tous les clubs, pour tous les managers, ce ne sera pas facile car rien n’est facile. Mais nous allons assurément profiter de notre aventure. À ce moment-là, quand vous rejoignez un club, vous essayez d’analyser ce que le club et l’équipe doivent améliorer et de faire les bonnes choses. Pour moi, il est clair que nous devons créer le plus rapidement possible la bonne mentalité et la bonne culture, une culture dont les fans peuvent être fiers. C’est très important.»