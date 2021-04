Equipe de France : Christophe Dugarry rêve d'un retour de Benzema

Si le Real Madrid est encore en vie dans la demi-finale de Ligue des champions qui l'oppose à Chelsea, il le doit en grande partie à son buteur, Karim Benzema. Le Français de 33 ans, en pleine confiance ces dernières semaines, a porté les siens lors de la manche aller, avec une forte activité dans le jeu et surtout un but stratosphérique qui a permis à la Casa Blanca d'accrocher le 1-1 avant le retour. Alors forcément, à quelques mois de l'Euro, l'éternel débat de sa non-sélection en Equipe de France fait son retour. La presse espagnole s'est d'abord emparée de la polémique, et aujourd'hui c'est Christophe Dugarry (49 ans) qui fait savoir le fond de sa pensée dans les colonnes de l'Equipe : « il est exceptionnel ! Quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018), un but tous les deux matches, onze ans au Real, c'est juste incroyable. J'ose espérer que le sélectionneur et lui seront capables de mettre un peu d'eau dans leur vin », s'est-il notamment emporté.

La suite après cette publicité

Et de poursuivre : « mais j'en doute ! Ils ont une immense fierté, ils ont l'air tellement loin l'un de l'autre, mais l'équipe de France en aurait besoin. C'est un ordinateur, Benzema. Il comprend le foot. Il est brillant d'intelligence de jeu, il ne perd pas un ballon, il donne le tempo au match, il mène l'attaque, finit les actions, pied droit, pied gauche, de la tête. C'est l'attaquant français le plus complet qu'on n'ait jamais eu ! » Quand on connait les difficultés des Bleus avec leur animation offensive, difficile de le contredire...