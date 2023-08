Mercato : l’AS Monaco veut réaliser trois gros coups

La suite après cette publicité

D’ordinaire très actif sur le marché des transferts, l’AS Monaco a débuté son été de manière assez calme. Plusieurs joueurs ont quitté le club de la Principauté depuis la fin de saison dernière (Disasi, Nubel, Jean Lucas, Marcelin) mais pour l’instant seulement deux ont débarqué (Kohn, Salisu). Du moins pour le moment. Car Monaco ne compte évidemment pas être inactif sur le marché des transferts. Au contraire. La direction monégasque essaye de boucler trois gros dossiers dans les prochains jours pour renforcer considérablement l’équipe.

Dans ce sens, selon nos informations, le premier dossier est celui du milieu de terrain. A l’arrêt depuis son transfert à la Juventus, et son prêt à Chelsea, l’international suisse Denis Zakaria est ciblé. Des négociations sont en cours actuellement avec la Juventus mais le transfert est en bonne voie. Le joueur devrait rejoindre l’ASM pour un contrat de 4 saisons. Un bon renfort dans l’entrejeu qui devrait s’accompagner d’un autre joueur de Premier League.

Comme nous vous le révélions, Monaco est tout proche de s’offrir Tosin Adarabioyo. Un accord est presque trouvé avec Fulham concernant le transfert du défenseur de 25 ans qui viendra compenser la perte d’Axel Disasi dans ce secteur. Chaque jour rapproche un peu plus Adarabioyo de Monaco alors que Tottenham pousse toujours pour doubler l’ASM dans ce dossier. Et que Fulham a mandaté des agents pour emmener le défenseur à Tottenham. Mais le joueur a donné sa préférence au club français et les deux parties continuent d’être confiants pour sceller le deal.

Enfin, autre dossier, et pas des moindres, celui menant à la pépite brésilienne Deivid Washington. Alors que le jeune Brésilien de 18 ans a un accord verbal avec Chelsea, l’AS Monaco souhaite sauter sur l’occasion avant que son transfert vers Londres ne soit officiellement signé. Les Blues ont proposé 20 millions d’euros, bonus compris, pour s’offrir le jeune talent. Pour doubler la concurrence, le nouveau directeur sportif Thiago Scuro s’est déplacé au Brésil pour rencontrer le joueur et sa famille. Les Monégasques espèrent toujours le convaincre de faire ses valises direction la France. Le club de Pochettino continue d’être confiant malgré tout. Et si ces 3 dossiers venaient à se réaliser, le mercato monégasque prendrait un autre tournant.