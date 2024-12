Bayer Leverkusen : les franches confidences du directeur général sur Florian Wirtz et Xabi Alonso

Depuis plus d’un an, il s’agit sûrement du tandem coach-joueur le plus convoité d’Europe. Auteurs d’une cuvée mémorable la saison passée avec le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz et Xabi Alonso sont passés dans une autre catégorie. Alors que le meneur de jeu est devenu l’un des joueurs les plus côtés d’Europe et est désormais un indéboulonnable avec la Mannschaft, le coach espagnol est également devenu l’un des tacticiens les plus côtés du marché. Et alors qu’un départ était envisagé très clairement pour les deux hommes, ces derniers ont décidé de s’accorder une dernière année avec les pensionnaires de la BayArena. Un choix osé, mais qui s’est finalement avéré payant.

Même s’il est forcément moins brillant que l’année dernière où le Werkself avait fini la saison invaincu en championnat, ce dernier est encore dans le coup en championnat et réalise un joli retour en Ligue des Champions, où une qualification directe pour les 8es de finale est clairement envisageable. Une première partie de saison maîtrisée et qui a renforcé la cote des deux hommes. Alors que le milieu offensif de 21 ans continue d’empiler les statistiques avec 12 buts et 8 passes décisives en 25 matches, l’entraîneur ibérique ne cesse d’impressionner et fait taire ses détracteurs sur sa capacité à tenir sur la durée son groupe. Dès lors, l’avenir des deux hommes est encore incertain et vacille au gré des rumeurs presque quotidiennes à leur égard.

Rien n’est encore signé pour Florian Wirtz, la porte est ouverte pour Xabi Alonso

Dernièrement, la presse allemande, et plus particulièrement Kicker, annonçait une bombe : Florian Wirtz est proche de signer un nouveau contrat avec son club formateur. Sous contrat jusqu’en 2027, le natif de Pulheim aurait, selon les journaux d’outre-Rhin, prolongé son contrat d’un an avec le Bayer Leverkusen. Une information incroyable qu’a nié en bloc ce dimanche Fernando Carro. Interrogé par Sky Germany, le directeur général du Bayer a affirmé que rien n’était encore signé concernant une extension de bail du joueur de 21 ans : «notre souhait est que Florian joue pour nous le plus longtemps possible. Même jusqu’à la Coupe du monde 2026, c’est-à-dire la saison prochaine, ce serait très bien. La probabilité que cela se produise est bien sûr plus grande avec une prolongation de contrat. C’est pourquoi nous aimerions le prolonger.»

Vous l’aurez compris, la volonté de prolonger Florian Wirtz n’a pas encore pris vie et l’avenir de l’international allemand (29 sélections, 6 buts) est encore en suspens. Quid de Xabi Alonso ? Envoyé sur les bancs des plus grands clubs d’Europe cet été, l’ancien milieu de terrain élégant est toujours aussi convoité. Pour autant, l’optimisme règne concernant une prolongation de contrat comme l’affirment nos confrères allemands. Fernando Carro s’attend lui au pire. Ayant visiblement une relation privilégiée avec son compatriote, l’intéressé a assuré qu’un départ du coach ibérique se ferait dans de bonnes conditions : «nous entretenons de si bonnes relations que s’il venait nous voir et nous disait qu’il voulait aller ailleurs, nous négocierions avec lui.» Rien n’est donc encore joué pour Florian Wirtz et Xabi Alonso au Bayer Leverkusen.