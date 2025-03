Montpellier sort du silence après les graves incidents contre Saint-Étienne

La fin de saison de Montpellier tourne définitivement au cauchemar. Alors que le club recevait Saint-Étienne pour la 26e journée de Ligue 1, des incidents graves ont éclaté à partir de la 57e minute, perturbant le déroulement de la rencontre. Des fumigènes ont été lancés sur la pelouse, suivis de plusieurs explosions de bombes agricoles. Un incendie a même éclaté dans la tribune, provoquant l’arrivée des CRS. Les jets de fumigènes se sont intensifiés et un stadier a été blessé par un projectile à la tête et a été évacué. À ce moment-là, Montpellier était mené 2-0 par l’ASSE, mais l’arbitre a décidé d’interrompre la rencontre et de renvoyer les joueurs aux vestiaires… avant un arrêt définitif de la partie.

Dans un court communiqué, le MHSC est sorti du silence et a tenu «à condamner avec la plus grande fermeté les violences qui ont eu lieu dimanche après-midi au Stade de La Mosson. Toutes nos pensées vont aux personnes blessées. Le club reste dans l’attente des conséquences disciplinaires», explique le club héraultais. Dernier du classement avec seulement 15 points, le MHSC risque une défaite sur tapis vert…