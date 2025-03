Ligue 1 : le match Montpellier-ASSE définitivement interrompu !

Soirée noire pour Montpellier. Alors que le club recevait Saint-Étienne pour la 26e journée de Ligue 1, des incidents graves ont éclaté à partir de la 57e minute, perturbant le déroulement de la rencontre. Des fumigènes ont été lancés sur la pelouse, suivis de plusieurs explosions de bombes agricoles, plongeant le stade dans une atmosphère de violence. Un incendie a même éclaté dans la tribune, provoquant l’arrivée des CRS, tandis que les supporters scandaient "On va en Ligue 2". Malgré les tentatives du speaker d’apaiser la situation, les jets de fumigènes se sont intensifiés. Un stadier a été blessé par un projectile à la tête et a dû être évacué. Face à l’escalade de la violence, l’arbitre a décidé d’interrompre la rencontre et de renvoyer les joueurs aux vestiaires.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, a pris la décision d’arrêter définitivement la rencontre. Dans un communiqué, il a fermement condamné les faits, précisant que, malgré les mesures préalables prises, dont l’interdiction de la venue des supporters stéphanois, il avait ordonné l’arrêt du match et l’évacuation de la Tribune Étang de Thau. À ce moment-là, Montpellier était mené 2-0 par l’ASSE, et la rencontre a été suspendue pour des raisons de sécurité.

Montpellier n’y arrive plus

Jean-Louis Gasset, le coach de Montpellier, n’a pas caché sa déception après l’interruption du match. Au micro de DAZN, il a exprimé sa frustration : « Quand vous venez dans votre club pour remplir une mission, malgré les problèmes en tout genre, vous vous dites toujours que vous allez y arriver. Tant qu’il y a de l’espoir, vous demandez de se battre jusqu’au bout. Aujourd’hui, on est obligé de reconnaître que la mission est ratée et qu’on n’avait pas le niveau de la Ligue 1. » Une déclaration qui résume la déception générale après cette nouvelle désillusion pour l’équipe, qui n’a pas pu rivaliser face à l’ASSE avant que les événements ne prennent une tournure dramatique.

La suite après cette publicité

Il est à noter que la dernière fois qu’un match à La Mosson avait été interrompu définitivement, remontait au 8 octobre 2023, lors d’une rencontre contre Clermont. À ce moment-là, le MHSC menait 4-2 à la 90e minute avant que des incidents ne stoppent le match. Le MHSC risque de voir cette rencontre annulée sur tapis vert, ce qui pourrait encore éloigner un peu plus l’équipe de la Ligue 1 et la rapprocher de la Ligue 2.