Paul Pogba sort du silence après la condamnation de son frère Mathias

Depuis plusieurs mois, Paul Pogba fait souvent la une des journaux pour plusieurs raisons. Sur le terrain déjà, la Pioche a traversé une période pour le moins compliqué. En septembre 2023, l’agence antidopage italienne annonçait que Paul Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA lors d’une rencontre face à l’Udinese avec la Juventus Turin. Écarté des terrains depuis, le milieu français a écopé d’une sanction de quatre ans qui a finalement été réduite par le TAS et qui va permettre à l’ancien de Manchester United de retrouver les terrains en mars 2025. Dans le même temps, une sordide affaire liant plusieurs de ses proches défrayait également la chronique.

La suite après cette publicité

En 2022, le natif de Lagny-sur-Marne a été victime d’une tentative d’extorsion dans laquelle était impliqué plusieurs de ses proches, dont son frère Mathias. Une affaire bouleversante et qui s’est terminée aux tribunaux. Dans un procès haletant qui a eu lieu cette semaine, les six accusés ne savaient pas quelles allaient être les peines prononcées contre eux. Finalement, la sentence est tombée ce jeudi. Impliqués à différents degrés dans cette affaire de séquestration, Roushdane K, Boubacar C, Machikour K, Mamadou M, Adama C, et enfin Mathias Pogba ont été condamnés à des peines allant jusqu’à huit ans de prison. Le dernier cité a, lui, écopé d’un an de prison ferme.

Paul Pogba est prêt à tourner la page

Alors que Mathias avait notamment fait son mea-culpa via les différentes auditions et lors d’une interview accordé au YouTubeur LeChairman, son petit frère Paul n’était, pour le moment, pas encore sorti du silence alors qu’il n’avait pas pris part à la semaine de procès qui a eu lieu à Paris. Depuis ce vendredi soir, c’est chose faite car l’ancien joueur de la Juventus Turin s’est enfin exprimé après le verdict rendu par le Parquet de Paris. Dans un communiqué transmis à l’AFP, le champion du monde 2018 s’est dit soulagé d’enfin sortir de cette affaire néfaste :

La suite après cette publicité

«Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l’occasion pour tout le monde de se concentrer sur l’avenir. Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel.» Un avenir qui est également incertain. En effet, alors que son contrat avec la Vieille Dame a récemment été résilié, la Pioche est sur le radar de plusieurs clubs qui sentent le bon coup. De retour sur les terrains en mars prochain, le joueur de 31 ans prend le temps de trouver le bon challenge et sa décision risque encore de se faire attendre. Pour le plus grand dam des supporters de l’OM qui rêvent de le voir évoluer sur la Canebière le plus rapidement possible. Un dessein sur lequel les dirigeants phocéens seraient en train de travailler, d’après plusieurs sources, et comme l’a laissé entendre Medhi Benatia ce jeudi.