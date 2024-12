OM : la grande promesse de Medhi Benatia pour les prochains mercatos

L’OM a tout changé cet été. Avec 14 arrivées au mercato pour quasiment autant de départs, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de faire table rase de la saison dernière. La galère des 4 entraîneurs, d’un mercato raté, des tensions avec les supporters, des résultats moribonds, il était temps de passer à autre chose. Roberto De Zerbi a débarqué pour mener un nouveau projet. La recette fonctionne pour le moment en cette première partie de saison, malgré quelques matchs ratés (Reims, Angers, PSG, Auxerre). La réputation du club commence même à dépasser les frontières. Une bonne nouvelle en vue du mercato.

La suite après cette publicité

A moins de deux semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, Benatia affirme même que plusieurs grands joueurs regardent le projet olympien de près. «Je suis connecté avec pas mal de joueurs en activité. De très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec de grands coachs, dans de grands clubs, et tout le monde voit et reconnaît les progrès de cette équipe» révèle celui qui doit bientôt signer son contrat de directeur sportif. Il prend à témoin le dossier Adrien Rabiot, conclu au mois de septembre. L’international français a décidé de rejoindre l’OM plutôt qu’une autre équipe.

Benatia : «Pogba, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil»

«Je lui ai parlé de ferveur, de l’OM. Il savait déjà tout. Le coach, il le connaissait car il mange foot. Je lui ai vendu la relation, pas du rêve. "On est là, je veux aller là", revit Benatia au micro de RMC ce jeudi soir dans l’After Foot. Pour ça j’ai besoin de toi, d’un Højbjerg, de mecs qui arrivent 1h30 avant, d’aller en salle de soins. (…) Rabiot ne vient pas pour l’argent. Il avait des demandes et des projets. Il a joué 41 matchs avec la Juve. Il peut se le permettre d’attendre. C’est un gars capable de ramener une certaine discipline.» Et qui a des contacts chez les plus grands joueurs, comme chez un certain Paul Pogba, sujet qui enflamme la Canebière ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Medhi Benatia a forcément évoqué le cas de celui qui vient de quitter la Juventus. «Il faut faire attention aux équilibres. On a des joueurs performants au milieu de terrain. Paul (Pogba) connaît l’affection que je lui porte. Au-delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons aussi bien avec des problèmes personnels et physiques. Son corps l’a pas mal lâché puis il y a eu la suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil. Et puis, l’OM peut-il se permettre d’amener un joueur comme Pogba s’il faut l’attendre six mois s’il n’est pas prêt physiquement ?»

Un possible renfort en défense cet hiver ?

Pour cet hiver, faire venir le champion du monde sera sans doute compliqué, d’autant qu’il est encore suspendu jusqu’au 11 mars 2025. «Paul, il faut savoir si c’est un réel besoin. On va en parler cette semaine avec le coach et le président», termine le dirigeant marocain avant de conclure sur de potentiels renforts au mercato de janvier. «On a déjà beaucoup investi en juin et l’équipe commence à tourner. Il faudra peut-être toucher l’équipe intelligemment. On verra avec le coach. On a pris des buts bêtes, Leo (Balerdi) a été blessé… Il faudra renforcer intelligemment, mais la vérité c’est qu’on aura pas les moyens de faire 4, 5, 6 opérations.» Voilà déjà un bon indice.