CdM 2022 : les supporters portugais n'en peuvent plus de Ronaldo

Premier du groupe H et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le Portugal s'apprête à jouer son avenir sur la scène mondiale face à la Suisse, ce mardi. Avant cela, un sondage du média portugais Abola vient d'être publié et ce dernier montre, une fois de plus, le désamour prononcé du peuple portugais envers Cristiano Ronaldo (194 sélections, 118 buts).

Dans cette optique, le média portugais indique que 70% des fans de la Selecao ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo titulaire contre la Suisse... Une nouvelle preuve de la rupture existante entre les supporters portugais et l'ancien joueur de Manchester United. En attendant de connaître l’identité de son prochain club, CR7, peu influent depuis le début du Mondial (un petit but, aucune passe décisive) fait donc face à de nombreux détracteurs..