Andy Carroll rebondit à West Bromwich Albion

Actuellement cinquième de Championship et dans la course pour la montée en Premier League, West Bromwich Albion a officialisé ce vendredi la signature libre de l'attaquant anglais Andy Carroll jusqu'à la fin de la saison actuelle. L'ex-international aux 9 sélections (2 buts) rejoint les Baggies après un contrat de courte durée à Reading, également dans l'antichambre du football outre-Manche, inscrivant 2 buts et délivrant 1 passe décisive en 8 matches.

«Andy est un joueur capable de nous aider immédiatement. Il est prêt et apporte avec lui toutes les qualités dont nous avons besoin. Ce pourrait être une situation gagnant-gagnant pour nous. Le fait qu'Andy ait joué de nombreux matchs pour Reading récemment est excellent. (...) J'espère qu'Andy pourra maintenant marquer des buts pour nous», a déclaré l'entraîneur de WBA dans le communiqué du club.

We are delighted to announce the signing of Andy Carroll. Who joins the club until the end of the season.



Welcome, Andy. 💪