Accord de principe entre Feyenoord et l'Ajax pour Steven Berghuis

Après plusieurs années passées au Feyenoord Rotterdam, Steven Berghuis va changer d'air cet été. Le numéro 10 va en effet débarquer à l'Ajax Amsterdam qui vient de trouver un accord de principe avec l'autre club d'Eredivisie pour un transfert.

Si aucun montant n'a pour le moment filtré, la presse néerlandaise évoquait récemment une indemnité de transfert de 4 millions d'euros, avec 1,5M€ de bonus. Et normalement, le joueur de 29 ans doit signer un contrat de 4 ans. Le départ de Berghuis n’est que le cinquième transfert direct de l’histoire entre Feyenoord et l’Ajax. Les futures confrontations entre les deux rivaux s'annoncent déjà explosives.

