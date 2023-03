Reims - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après sa désillusion vécue le week-end dernier au Vélodrome face à Strasbourg (3-3), l’OM s’apprête à vivre un déplacement périlleux face au Stade de Reims, ce dimanche (20h45), invaincu depuis octobre en Ligue 1. Un match à enjeux pour les deux équipes puisque le club phocéen pourrait récupérer sa deuxième place, subtilisée par Lens après sa victoire contre Angers samedi (3-0), tandis que le club champenois pourrait lui provisoirement recoller à trois points d’une place européenne.

Pour cette rencontre, Will Still devrait reconduire son 4-2-3-1 avec une défense Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet, et Diouf dans les buts. Matusiwa serait accompagné du néo-international sénégalais Lopy au milieu de terrain, tandis que Munetsi devrait être positionné un cran plus haut. Dans les couloirs, Flips et Ito seront chargés d’alimenter l’homme fort du Stade de Reims, Balogun. De son côté, Igor Tudor devrait titulariser Bailly, suite à la suspension de Balerdi. Gigot ferait lui son retour à la place de Kolasinac (blessé) dans la défense à trois, tandis que Mbemba, et Lopez dans les buts, seront sans surprise reconduits. Au milieu de terrain, le tandem Veretout / Rongier sera aligné, tout comme l’habituelle paire de pistons Clauss / Tavares, de droite à gauche. Le trio offensif devrait s’articuler autour de Malinovskyi, Sanchez et Ünder. Ounahi, Vitinha et Guendouzi devraient à nouveau démarrer sur le banc.

À lire

Reims : Will Still veut effacer le mythe du "geek de Football Manager"

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire marseillaise 1-0 (cotée à 7,70) pour tenter de remporter 77€.