Monaco : Wissam Ben Yedder réagit après la qualification en C1

Ce dimanche, la Ligue 1 a rendu son verdict. Le LOSC est sacré champion de France 2020-2021 devant le Paris Saint-Germain, qui ira en Ligue des Champions accompagné des Dogues et de l'AS Monaco. Les Asémistes ont profité de la défaite de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice (2-3) pour conserver leur 3ème place, malgré la match nul à Lens (0-0). Interrogé par Canal + après la rencontre à Bollaert, l'attaquant de l'ASM n'a pas caché sa joie au regard de la qualification en C1 de son équipe.

« La Ligue des Champions ? C'est de la joie, on va attendre le match de Manchester United en finale (de Ligue Europa, NDLR). C'est une saison accomplie, malgré la finale perdue contre Paris (en Coupe de France). On s'est qualifiés peut-être pour la Champions League. Si cette 3ème place est méritée ? Oui je pense. On a eu des moments forts dans la saison. On a eu des moments où on était impressionnants, surtout début 2021. On voulait rien lâcher. Après le match contre Lyon, on a eu un peu peur. Mais il faut surpasser ses peurs. C'est une saison aboutie, je suis content », a confié Wissam Ben Yedder.