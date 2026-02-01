Menu Rechercher
L’ASSE veut se faire prêter Jubal

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Jubal @Maxppp

Joueur de Ligue 2 référencé depuis son passage à Auxerre (103 matchs de L2, 67 de L1), Jubal avait quitté la France cet été pour rejoindre Krasnodar en Russie. Le défenseur brésilien de 32 ans y joue relativement peu (10 matchs toutes compétitions confondues) et l’idée d’un retour dans l’Hexagone gagne du terrain depuis plusieurs heures.

Sébastien Denis
🚨#ASSE 🟢🟢

❗️en plus de Aboubaka Soumahoro, l'ASSE veut renforcer sa défense avec un élément d'expérience

🔁les Verts ont jeté leur dévolu sur plusieurs profils dont Jubal, l'ancien capitaine d'Auxerre en difficulté à Krasnodar



avec @PeupleVertFr
Sébastien Denis
🚨EXCL #ASSE 🟢🟢 #HSV 🇩🇪

❗️Saint-Etienne et Hambourg en discussion pour le prêt du défenseur central gauche international 🇫🇷 U20 Aboubaka Soumahoro
Selon nos informations, l’AS Saint-Etienne souhaite recruter un défenseur d’expérience en plus d’Aboubaka Soumahoro, le prometteur défenseur français d’Hambourg. Plusieurs profils ont été étudiés, dont celui de Jubal, que l’ASSE aimerait désormais récupérer en prêt. Battus par Boulogne hier à Geoffroy-Guichard (0-1), les Verts ont encore promené de grosses lacunes défensives. Pas un hasard si le 5e de Ligue 2 a encaissé autant de buts en championnat que le dernier, Bastia (27 buts encaissés en 21 matchs). Jubal pourrait donc être une solution aux maux stéphanois, lui qui s’était affirmé la saison dernière comme un défenseur fiable en Ligue 1.

