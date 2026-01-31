Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 2

Saint-Etienne en discussion avec Hambourg pour Aboubaka Soumahoro

Par Sebastien Denis
1 min.
Aboubaka Soumahoro avec Hambourg en Bundesliga @Maxppp

À la recherche de solidité défensive pour valider sa remontée en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne est passé à l’action. Selon nos informations, l’AS Saint-Étienne (Ligue 2) négocie activement avec le Hambourg SV pour s’attacher les services d’Aboubaka Soumahoro (20 ans) sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Transféré l’an passé pour 3 M€ en provenance du Paris FC, le gaucher d’1m87 a connu une adaptation progressive outre-Rhin.

La suite après cette publicité

Après une longue blessure, l’international tricolore U20 a enfin lancé sa saison en septembre, disputant 45 minutes de haute intensité face au Bayern Munich. Il est ensuite revenu dans la rotation en décembre avec 3 apparitions sous le maillot du HSV. Cependant, le club allemand ne serait pas contre l’idée de l’envoyer s’aguerrir dans un championnat qu’il connaît bien (la Ligue 2) pour qu’il enchaîne les titularisations. Pour l’ASSE, propriété de Kilmer Sports, récupérer un élément sous contrat jusqu’en 2029 avec un tel potentiel athlétique serait un très joli coup pour sécuriser l’arrière-garde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Bundesliga
ASSE
Hambourg
Aboubaka Soumahoro

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Bundesliga Bundesliga
ASSE Logo St Étienne
Hambourg Logo Hambourg SV
Aboubaka Soumahoro Aboubaka Soumahoro
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier