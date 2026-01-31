Saint-Etienne en discussion avec Hambourg pour Aboubaka Soumahoro

À la recherche de solidité défensive pour valider sa remontée en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne est passé à l’action. Selon nos informations, l’AS Saint-Étienne (Ligue 2) négocie activement avec le Hambourg SV pour s’attacher les services d’Aboubaka Soumahoro (20 ans) sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Transféré l’an passé pour 3 M€ en provenance du Paris FC, le gaucher d’1m87 a connu une adaptation progressive outre-Rhin.

Après une longue blessure, l’international tricolore U20 a enfin lancé sa saison en septembre, disputant 45 minutes de haute intensité face au Bayern Munich. Il est ensuite revenu dans la rotation en décembre avec 3 apparitions sous le maillot du HSV. Cependant, le club allemand ne serait pas contre l’idée de l’envoyer s’aguerrir dans un championnat qu’il connaît bien (la Ligue 2) pour qu’il enchaîne les titularisations. Pour l’ASSE, propriété de Kilmer Sports, récupérer un élément sous contrat jusqu’en 2029 avec un tel potentiel athlétique serait un très joli coup pour sécuriser l’arrière-garde.