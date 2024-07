JO : les Etats-Unis étrillent la Nouvelle-Zélande, Israël dominé par le Paraguay

New Zealand

Deuxième journée du groupe A ce samedi soir avec une rencontre opposant les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande, sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille. Après avoir violemment chuté contre les Bleuets (3-0) en ouverture, les Américains se sont bien rattrapés en empochant leurs trois premières unités au classement. Large succès (3-0 grâce à des réalisations signées Djordje Mihailovic sur pénalty (5e), Walker Zimmerman (12e), Gianluca Busio (30e) et Paxten Aaronson (58e). La réduction de Jesse Randall n’a rien changé à l’issue du match. Dans l’autre rencontre simultanée, comptant dans le groupe D, Israël et le Paraguay croisaient le fer sur la pelouse du Parc des Princes à Paris.

Après avoir encaissé un match nul contre le Mali (1-1), les Israéliens ont bataillé mais ont chuté dans ce tournoi olympique. En effet, ce sont les Paraguayens qui ont ouvert le score dans cette rencontre avec un but signé Marcelo Fernandez (25e). Ensuite, Omri Gandelman a égalisé en seconde période (53e), avant que Julio Enciso (69e) ne permette au Paraguay de reprendre l’avantage. Oscar Gloukh a égalisé une nouvelle fois pour Israël (80e) mais les Paraguayens ont profité du temps additionnel pour empocher une victoire (2-4) avec deux réalisations signées Fabián Balbuena (90e+3) et le doublé de Fernandez (90e+6). Le Paraguay rebondit bien après sa défaite contre le Japon.