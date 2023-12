CdF : Revel-PSG devrait se jouer à Castres

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a offert une confrontation historique pour les amateurs de Revel, pensionnaires de Régional 1, équivalent à la 6e division. Ils affronteront le PSG le 7 janvier prochain mais ça n’aura pas lieu dans leur stade habituel, qui n’est pas homologué pour accueillir une telle rencontre. Deux solutions se sont vite dégagées : déplacer le match au Stadium Municipal de Toulouse, situé à un peu plus de 50 kilomètres de Revel, ou au stade Pierre-Sage de Castres plus proche (30 km).

La suite après cette publicité

C’est cette dernière enceinte qui est privilégiée, d’une part pour sa plus grande proximité avec Revel, et d’autre part pour le risque économique mineur. Il est plus facile de remplir les 12 000 places de Pierre-Sage que les 33 000 de Toulouse. Il y a encore des détails à régler, notamment auprès de la préfecture du Tarn pour des raisons de sécurité. La municipalité doit également donner son accord pour héberger ce match dans un stade où joue habituelle le Castres Olympique en rugby. Ça ne devrait pas poser problème puisque ce club est en déplacement en Top 14 ce week-end-là.